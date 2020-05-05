﻿祖兒克勤獻聲《相信未來》抗疫騷 王菲打頭陣狀態大勇 網民Like爆

由內地音樂人高曉松發起、為抗疫打氣的《相信未來》網上免費音樂會，昨晚首場演出陣容包括久未公開露面的王菲，以及容祖兒、李克勤、李玟、任賢齊、周迅、曹格、G.E.M.、李榮浩、伊能靜、吳克群等。狀態大勇的王菲一出場，就吸到逾萬網民留言Like爆。



新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，繼Lady Gaga日前集合歌手舉辦網上抗疫慈善演唱會後，內地昨日起也一連兩日舉辦《相信未來》義演，由多位歌手各自錄製好影片接力演出，透過內地不同平台直播。其中最令人驚喜的是兩年沒有公開演唱的天后王菲也響應演出，再度在熒幕前亮相獻聲，令粉絲好興奮，她更打頭陣演出。



開場不到半小時，王菲就和內地唱作人常石磊現身，只穿間條T恤化淡妝的王菲，維持一貫簡單又慎言的風格，開場先與網友打招呼，接着表示：「今天我們要唱的是《人間》，根據主題我們把歌詞稍微更動了一下，希望給大家帶來一些安慰和鼓勵。」



王菲舉杯為抗疫打氣



當阿菲以天籟之音獻唱抗疫版《人間》時，即時湧入逾萬條留言狂讚「聽哭了」、「終於等到女神了」、「太好聽了」，王菲唱完後，她舉起擺在鋼琴上的紅酒杯，為大家打氣說：「加油！」



隨後曹格接力在戶外獻唱一曲《What a wonderful world》；而陳偉霆就抱着愛貓登場，正當以為他是獻唱大熱的《野狼Disco》時，他卻唱出前輩羅文的經典廣東歌《幾許風雨》。其後G.E.M.用鋼琴自彈自唱《新的心跳》，她鼓勵大家要相信新的希望就在前方。隨後陸續登場的有李克勤獻唱《紅日》，他祝願大家收穫想要的未來，又將《紅日》初段改成慢版，令靚聲更見溫柔；其後加快節奏，「一曲兩唱」，別出心裁！。



容祖兒就在約9時出場，她以國語表示：「疫情對她來說是重大考驗，同時令她思考如何面對人生，相信大家會得到最後勝利，繼續相信未來，為明天加油！」語畢她隨即獻唱《揮着翅膀的女孩》，並向鏡頭擺出心心手勢，發放正能量！