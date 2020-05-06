韓星發起向醫護致謝挑戰 宋慧喬被金惠秀點名接力

近日韓國有不少藝人響應「Thanks challenge」運動，為疫情下緊守崗位的醫護人員及市民打氣，繼李英愛、河智苑、金高恩響應後，昨日金惠秀都在網上公開Po向醫護致敬手勢的照片，穿上「Thank you」字樣上衣的她留言：「向在新冠肺炎疫情中，為了國民的安全和健康的生活而獻身的所有醫務人員致予謝意和敬意，祝福你們安全。」她更點名宋慧喬、尹素怡及千玗嬉參與。



被金高恩點名的韓智敏昨亦公開致敬照片，她感謝醫護人員沒有鬆懈，不分晝夜地付出，她又點名秋瓷炫、李智雅及韓孝珠接力。



