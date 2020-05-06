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林保怡指《歎息橋》唔易明

2020-05-06 列印
■左起：周家怡、林保怡、伍詠薇及衛詩雅出席《歎息橋》記招。
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　　ViuTV劇集《歎息橋》昨日舉行宣傳活動，林保怡、伍詠薇、衛詩雅及周家怡等均有出席。此劇是林保怡自組公司後的首部作品，更兼任監製一職。劇集於內地影視平台已播放完畢，不少網民感到失望，林保怡說：「唔緊要，套劇睇一次唔明，香港人咁聰明應該要睇兩次，我自己都睇咗兩次。」

　　另外，衛詩雅去年底滑雪導致右腳小腿骨裂，因久久未能痊瘉，最近再度檢查才發現是斷骨，經過治療後現接近痊瘉。

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