謝東閔被爆富貴家底深不可測

朱智賢背謝東閔搭上人夫黎振燁後，被冠上新一代姣精之名，今期《東周刊》就爆出謝東閔富貴家底，指他父親開髮型屋，媽媽開外傭介紹所，現時他們一家住在千多呎，位於青龍頭御海峰的獨立屋，平時出入是以160萬的積架辣跑代步，家底深不可測。而朱智賢被指除了搭上黎振燁外，亦曾向「小鮮肉」黃庭鋒進擊，又一度與「爆肌王」郭子豪過從甚密；亦有幕後指她拍攝《踩過界II》不停向張振朗放電，可謂積極進取。



