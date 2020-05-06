自知咬字有問題 ﻿姜濤代Fans﻿﻿向DJ麻利道歉﻿

商台DJ麻利日前貼文講廣東話咬字問題，引發部份Fans代偶像姜濤對號入座發文護主。姜濤事發後就事件稱「很感謝所有批評我的人」，他昨日接受麻利訪問並和對方大方合照，姜濤不但代Fans向麻利致歉，更承諾會改善咬字及唱功。



姜濤昨日到商台接受《口水多過浪花》主持鄭裕玲（Do姐）、麻利及余迪偉訪問。談到麻利日前在社交網講廣東話咬字重要性，引起部份姜濤的Fans對號入座爆發罵戰。姜濤表示與麻利有私下聯絡，對方經常鼓勵他，見面不感尷尬，兩人亦應傳媒要求大方合照，姜濤說：「我有跟麻利講不好意思，她安慰我，指不關我事，不用這樣說。（叮囑Fans冷靜點？）我知Fans很錫我，但希望大家不要太敏感，事件因我而起，大家會說Fans行為由偶像埋單，要代Fans講聲不好意思，有些Fans已向麻利道歉。」



姜濤續說：「無論麻利是指誰，我也心知自己咬字有問題，希望好似小朋友跟老師學ABC般慢慢學，聽聞咬木塞練習很快見效。」談到日前在抗疫騷上獻唱表現失準，姜濤說：「我的確唱得不好（因而不開心？）一定有不開心，這是我自己的問題，但未至於忟到喊（自覺有何不足？）我已不算新人，仍未能克服上台的緊張，個樣呃不到人，要好好學習。」



許廷鏗難忘被嘲黐脷筋



此外，許廷鏗（Alfred）昨日到商台宣傳新歌，談到在抗疫騷演出獲好評，Alfred笑言沒有「完勝」同場的姜濤及盧瀚霆（Anson Lo），他說：「他們叻過我好多，又唱又跳，給他們一點時間吧！（姜濤咬字有否問題？）我當年都俾人話『黐脷筋』啦！近年調整後，少了被嘲笑，但欣宜至今仍笑我，當年也有跟老師學咬字。（介紹老師給姜濤？）不用啦！只是微小失誤，給些空間他們進步吧！」



