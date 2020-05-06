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影迷福音 戲院後日重開 《男人之苦》《叔．叔》輪住上

2020-05-06 列印
■《男人之苦》最新作戲票已開始預售。
■百老匯院線繼續實施「鑽石型座位編排」。
■《叔．叔》獲香港金像獎9項提名。
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　　港府昨日宣佈「限聚令」部份措施將放寬限制，全港戲院可於後日重開營業，多間院線隨即公佈重開後首輪上映電影名單，亦有戲院提供優惠吸引戲迷再入場睇戲。

　　百老匯院線繼續實施「鑽石型座位編排」售票，重開後首輪上映電影包括山田洋次執導《男人之苦》系列50周年紀念作《男人之苦–寅次郎返嚟啦！》、《女鬼橋》、和《幪面超人令和》等；《叔．叔》及《金都》將於5月28日及6月11日上映。英皇電影《墮落花》將於5月28日上映；《二階堂家物語》則在5月21日在英皇院線上映；4K版《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》則於5月8日及21日在Cinema City上映。

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