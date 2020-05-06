﻿TVB御用姣精 鄧伊婷 楊埕 撐偷情男女

近日圈中接連爆出桃色醜聞，繼戴志偉、羅志祥驚爆偷食後，TVB二打六藝人朱智賢（Ashley）亦背男友謝東閔跟人夫黎振燁（Jackson）車廂幽會！正當全城鬧爆「狐狸精」之際，兩位在劇中專演偷食女又愛車震的TVB「御用姣精」鄧伊婷（Irina）和楊埕（Sabrina）卻願意為事業犧牲色相，靠「姣」上位！不過兩女強調演戲乜都得，私下決不做第三者，但提到Ashley偷食人夫一事，兩人又即刻戴晒頭盔，認為外間嘅人唔知內情，個龍門放邊好呢？



早年憑劇集《誇世代》胸壓森美拍牀照一幕，獲網民封為「無線御用姣花」 的鄧伊婷說：「我唔驚角色局限，話得我即係我姣得起，姣得成功！最近係接多咗呢類角色，我覺得有得做好過冇得做，機會一定會慢慢嚟。（目標？）最近喺屋企睇番李佳芯啲劇，佢真係做得好好、好Sharp。」



暑假出寫真



Irina不諱言為事業可以去盡啲，即使拍「肉搏戲」都OK，更好恨將熒幕初吻獻出去，今個暑假又計劃推出處女寫真，暫定以香港Style為主題，在離島、山徑或電車等取景，問會否仿效周秀娜以三點式現身鬧市？她笑謂：「要節食幾日先，如果Fit都OK。」Sabrina亦表示有興趣出寫真，問到身為億萬千金的她不怕父母嫌太性感嗎？多次於劇集上演車震戲的她坦言：「媽咪OK，爹哋比較誇張，佢會話點解阿女而家拍啲咁嘅嘢？擔心人哋以為我係咁嘅人。其實而家都27歲，唔通30幾歲先嚟拍呢啲劇咩！」



兩位豬隊友



Sabrina又強調，現實中都不敢玩車震，更無法接受做第三者，皆因她覺得「借咗要還」，Irina也表示：「我都做唔到！有咁多選擇點解要選擇佢？女仔要愛惜自己。」但提到Ashley偷嗒人夫一事，二人卻忽然扭軚，Sabrina說：「可能女仔又錯唔哂嘅……」Irina亦撐Ashley是個爽直的好女仔，認為或有外間不知的內情，「係咪男友唔好？可能有嘢發生過呢。」曾跟Jackson拍親熱戲的Sabrina則指對方好規矩，並經常將老婆掛在嘴邊，經常將老婆掛嘴邊都偷食咪仲衰格囉，係咪呀？



撰文：黎寶倫 攝影：李維隆