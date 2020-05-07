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《進擊的巨人》聲優 石川由依接焚宅恐嚇

2020-05-07 列印
《進擊的巨人》聲優 石川由依接焚宅恐嚇
■石川由依曾為《進擊》的米卡莎配音。網上圖片
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　　聲演人氣動畫《進擊的巨人》女主角米卡莎的著名聲優石川由依，近日備受狂迷威脅，其所屬事務所昨日在官網發聲明，指石川上月起，多次收到暴力恐嚇，有狂迷向其事務所發訊息，稱要對石川、其家人及其事務所進行危害行動，甚至聲稱要放火燒其住所，事務所已透過律師於前日報警。另外，聲優中島由貴爆出被假冒身份開設社交網，其事務所已提醒她的Fans小心不要受騙！

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