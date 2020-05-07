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克勤期待疫後外出盡情玩

2020-05-07 列印
■克勤和沈殷怡擔任節目嘉賓。
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　　李克勤與沈殷怡等，早前齊擔任節目《糖尿迫降‧守護心腎大激鬥》嘉賓。克勤有親友是糖尿病患者，亦知他們患新冠肺炎後果嚴重，克勤分享抗疫心得外，更建議糖尿病人份外小心，要減少不必要外出，亦要依時覆診及準時服藥。克勤近月幾乎足不出戶，謝絕工作及應酬，響應政府呼籲盡量安坐家中，減少聚會，多花時間陪小朋友網上學習和做功課，他亦希望疫情盡快過去，一家人可以再次外出「放電」玩番夠本！

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