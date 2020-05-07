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劉佩玥面對馬明除褲：沒期望

2020-05-07 列印
■劉佩玥做出「渺小」手勢取笑馬明。
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　　馬國明在《降魔的2.0》中面對劉佩玥（Moon）除褲，成為網民熱話，劉佩玥昨否認好眼福，更擺出「渺小」手勢笑說：「乜都睇唔到㗎！我完全對他沒期望，所以沒失望！馬明之後會主動錫我，可謂世紀一吻！（向緋聞男友周志文備案？）沒有，工作需要而已。」

　　馬明昨笑指劇中的「肉酸底褲」是公司提供，拍攝時有打底，他更自揭與劉佩玥、黃智雯及譚凱琪均有咀戲，又大讚三個都好咀，他笑道：「我冇塞錢畀編審㗎！今次可謂枯木逢春！」

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