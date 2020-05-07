﻿《少年的你》掃八獎威盡 周冬雨撼贏Sammi奪影后 太保首擔正即封帝

《第39屆香港電影金像獎》因疫情關係，取消原定4月舉行的實體頒獎禮，改由主席爾冬陞昨日以網上直播形式宣佈19個獎項的得獎者，其中電影《少年的你》奪得八個獎項包括「最佳電影」、「最佳女主角」等成大贏家，周冬雨更憑該片撼贏大熱門的鄭秀文，首次封香港金像影后，太保亦憑《叔．叔》打低郭富城和古天樂，首登影帝寶座。



受新冠疫情影響，《第39屆香港電影金像獎》昨日以網上直播形式宣佈得獎名單，金像獎主席爾冬陞對於要中斷連續舉行了38年的頒獎禮感到非常遺憾，但他指投票過程一如以往地嚴謹，他相信無論頒獎形式如何改變，都不會改變金像女神的意義和份量，待疫情過後再安排將獎項送到每位得獎者手上。



電影《少年的你》成今屆大贏家，共奪得八個獎項包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳女主角」、「最佳新演員」、「最佳攝影」、「最佳編劇」、「最佳服裝造型設計」和「最佳原創電影歌曲」。周冬雨憑該片首封香港金像影后，撼贏大熱門的鄭秀文（Sammi），周冬雨表示：「感謝評委會對《少年的你》的認可，《少年的你》是我自己非常喜歡的一個作品，感謝所有支持我的人！」



曾國祥獎項當母親節禮物



《少年的你》導演曾國祥亦感謝金像獎給他和團隊的肯定，「這個劇組對我來說就是一個樂園，多謝一眾台前幕後的付出。能夠獲得最佳電影更是超級感動，這是我回報台前幕後付出的時間及熱情最佳的方式。」他之後在個人社交網發表感言，稱想感謝媽媽，希望這個獎是她收過最好的母親節禮物。



太保在電影《叔．叔》首次擔正男主角就成為金像影帝，這更是他演員生涯第一座金像獎，他感謝導演楊曜愷導演拍了一部感人的好電影，他說：「《叔．叔》這部電影帶給我奇妙的旅程，我想是20年來在台灣拍戲累積的力量，令我演活『阿柏』這個角色。我鍾意我的工作，時間過得好快，一眨眼做了幾十年，我在香港起步，香港電影教識我很多東西，可以在香港攞這個獎，對我好有意義。感謝香港金像獎評審在我心中，鋪了一條長長的紅地氈，為我的綠葉人生增添色彩，謝謝所有墊高太保在香港金像獎舞台的每一位電影人！」



張達明望《麥路人》快上映



最佳女配角同樣是《叔．叔》的區嘉雯，她坦言沒有睇直播，笑言擔心過程太緊張令她心臟病發，原來她正和張可頤及駱振偉為ViuTv新劇《暖男爸爸》趕工，他們一得知區嘉雯獲獎即紛紛道賀，飾演區嘉雯兒子的駱振偉更向她獻吻。



「最佳男配角」則由張達明憑《麥路人》奪得，他表示獎項不止屬於他，是屬於所有《麥路人》的工作人員、導演和演員，他說：「他們做得好，我才做得到！恭喜晒，希望電影快點上映和得到更好的迴響。」



最佳電影：《少年的你》



最佳男主角：太保《叔‧叔》



最佳女主角：周冬雨《少年的你》



最佳導演：曾國祥《少年的你》



最佳男配角：張達明《麥路人》



最佳女配角：區嘉雯《叔‧叔》



最佳新演員：易烊千璽《少年的你》



新晉導演：黃綺琳《金都》



最佳美術指導：張兆康《花椒之味》



最佳服裝造型設計：吳里璐《少年的你》



最佳剪接：張嘉輝《葉問4完結篇》



最佳視覺效果：余國亮、馬肇富、梁偉民、何文洛



《掃毒2天地對決》



最佳音響效果：李耀強、姚俊軒《葉問4完結篇》



最佳動作設計：袁和平《葉問4完結篇》



最佳原創電影歌曲：《Fly》



（作曲：盧凱彤、作詞：盧凱彤/吳青峰、編曲：蔡德才@人山人海、主唱：岑寧兒）《少年的你》



最佳原創電影音樂：林二汶《金都》



最佳編劇：林詠琛、許伊萌、李媛《少年的你》



最佳攝影：余靜萍《少年的你》



最佳亞洲華語電影：《大象席地而坐》



