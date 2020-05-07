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﻿林二汶貼三人合照悼盧凱彤

2020-05-07 列印
■左起：余靜萍、盧凱彤及林二汶都在今屆金像獎攞獎。
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　　at17的林二汶和盧凱彤在今屆電影金像獎分別獲獎，《少年的你》片尾曲《Fly》獲「最佳原創電影歌曲」，此曲由已故歌手盧凱彤作曲；林二汶憑《金都》奪「最佳原創電影音樂」，盧凱彤的另一半余靜萍就憑《少年的你》奪得「最佳攝影」。林二汶在得知獲獎後在社交網貼出三人的合照，她留言表示雖然找不到任何一個字去形容她的感受，但感激生命在創作中繼續流動，盧凱彤更是她人生中最大的緣份。
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