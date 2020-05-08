親子網上學習壓力大 ﻿胡諾言一家﻿﻿去農莊唞氣﻿

之前新冠肺炎疫情大爆發，學生在這段期間全港改以網上學習，要教導子女功課的胡諾言（胡仔）與太太陳琪都嗌晒救命！「閉關」困獸鬥多時的胡氏一家，早前就去了大埔蝶豆花園鬆一鬆，順道體驗農莊生活，向3個寶貝仔女進行户外教學。見兩公婆充滿耐性教仔女，問會否再追多個BB？陳琪即耍手擰頭笑謂：「夠晒數，頂唔順喇！」



撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致 場地：蝶豆花園



胡諾言與太太陳琪早前趁閒日人流稀少，便帶3個寶貝仔女到大埔一個農莊玩，實行寓學習於娛樂，胡仔說：「o依家小朋友一係玩手機、一係睇電視，疫情下喺屋企上網做功課外，都希望佢哋可以多啲呢種親子活動。」當日小朋友們先學整蝶豆花特飲，兩位家姐Jay和Jacey都好獨立，自己都搞得掂，惟3歲囝囝Jayden（波爺）則要父母從旁協助，點知製作到中段，波爺終於出聲：「我自己嚟！」謝絕爹哋服侍，場面搞笑！其後，眾人移師去農場餵兔仔、羊咩，再穿上圍裙、戴上手套落田耕種，胡氏夫婦就全程在旁講解及指導，陳琪認為耕種過程中，可讓小朋友學習耐性，並明白到食物得來不易。



拒絕再追B



提到疫情令工作大減，胡仔笑言幸老婆持家有道，一向有儲蓄的習慣，加上近日少出街，口罩、使費都慳唔少。問親子時間多了，關係是否更密切？夫婦倆卻謂了解愈深、摩擦愈多，陳琪說：「網上學習係便利咗小朋友去學嘢，但對於家長壓力都好大，見老師用好多耐性去吸引學生注意，我哋都覺得呢份工唔容易！」故她笑言3個夠晒數，決定封肚，惟胡仔卻唱反調：「我好鍾意細路仔，見到初生BB就流晒口水，得閒又會撳3個細路啲相同片出嚟睇，嗰陣奶味真係好正！」語畢陳琪即落閘：「但要去另一個階段㗎喇，有時諗如果嗰時冇波爺出現，o依家已經甩身，好爽！所以我無理由咁蠢又跳落個火坑度，哈哈！」



