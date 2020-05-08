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挺巨肚開P ﻿崔智友﻿﻿宣佈陀B女﻿

2020-05-08 列印
■崔智友大方分享孕照。
■崔智友早前客串《愛的迫降》。
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　　現年44歲的韓星崔智友，上年底宣佈陀B，預產期為本月，她昨晚在社交網首次分享孕照，宣佈腹中BB是女仔！圖：網上圖片



　　崔智友在社交網大方分享孕照和親筆信，相中挺着巨肚的她拿着「Baby」和「Girl」字樣的氣球，宣佈陀B女，為迎接小生命開派對，露出幸福的笑容！

　　友姐在信中問候飽受疫情困擾的每個家庭，並透露，「我在預產期前兩星期，在家門拍了這張照片。我是高齡懷孕，加上新冠疫情，所以小心地待產」，她亦為其他正努力地準備分娩的準媽媽打氣，並感謝粉絲的支持！

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