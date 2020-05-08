新歌惡搞「史前」偶像 ﻿ERROR﻿﻿想同BTS Crossover﻿

由ViuTV《全民造星》衍生的組合ERROR推出了新歌《我們很帥》，為切合「騎呢cam爆男子組合」定位，宣傳照中四子惡搞史前偶像，戴上假髮化身2001年《流星雨》時期的F4，相當爆笑：「我哋要殺埋嗰班大少女，希望每個年代嘅女士都會鍾意我哋，唔係只得年輕人。」採訪：方騫平 化妝：Kinny Lee 髮型：Terrence Chan @HAiR 造型：Felix Wong







ERROR成員193(郭嘉駿)、保錡(吳保錡)、肥仔（梁業）及阿Dee（何啟華）分別扮成周渝民(仔仔)、朱孝天、言承旭、吳建豪，阿Dee帶笑說：「當日我哋搵影宣傳相資料時，本身睇緊韓國BIGBANG，點知有F4啲相走咗出嚟，後來憑感覺設計咗呢張相，原來F4真係好襯我哋呀！仔仔係廢㗎嘛，好貼切193囉，朱孝天識音樂似保錡，言承旭有男人風範，幾咁Man幾咁有氣勢，每次望到大佬肥仔背影就諗起道明寺，而我眼細最似吳建豪。」



聽畢阿Dee介紹，193即反駁他：「喂！你唔好咁攻擊我喎！仔仔Fans，唔該喺IG留言鬧爆佢！」阿Dee即戴返個頭盔補充：「我係評論初出道時對仔仔嘅感覺，當時佢除咗外貌，乜才能都冇！不過，經過多年嚟娛樂圈浸淫，佢哋o依家全部好有才華，我哋反而好似初出道嘅佢哋。」保錡突然彈咗句：「我同佢哋方向一樣，出道係為咗想賺錢，佢哋o依家發到傻咗，我哋好想似佢哋咁樣，希望連台灣人都留意我哋，下一步我哋會同Michael Jackson、BTS、G-DRAGON等Crossover。」193反問：「同Michael Jackson係咪陰間同陽間Crossover？」保錡就話係Crossover啲demo啫，佢有好多歌都未出。



被指騎呢的四子對帥有唔同睇法，193覺得姜濤平日怕怕醜醜，一上台好有自信，好charm；保錡覺得陳偉霆有自傲感覺，好適合做一個表演者，而他冇錢所以未帥：「喺呢個社會，有錢先有自信，好似肥仔係好靚仔，因為佢真係好有錢，可以救濟到身邊嘅人，我係其中一個。」



