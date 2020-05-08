準老竇唔恨攞視帝 ﻿陳山聰﻿﻿目標狂搵錢養妻兒﻿

對陳山聰來說，去年必定是最豐盛的一年，除首部擔正劇《金宵大廈》贏盡收視口碑外，他更雙喜臨門升呢人夫兼準爸爸！回顧入行28年，為了事業更上一層樓，年少氣盛時總會「做多咗」卻換來反效果，歷盡風雨後，43歲的山聰終領悟到隨遇而安先會有驚喜。他謂，現在終極願望並非攞視帝，而是努力賺錢給予妻兒好生活。採訪、攝影：黎寶倫



髮型：Seiko @ hair culture 化妝：Tanya @ touche







由陳山聰、譚俊彥、何遠東（阿東）等主演的懸疑劇《十八年後的終極告白》上月啟播，故事講述7位好友隱瞞一宗殺人事件18年，最終死亡真相被逐步揭開！由於劇情沉重，眾演員長期處於抑壓狀態，飾演黑幫大佬的山聰直言拍攝期間，阿東更投入得又討厭又不信任他。對於去年憑《金宵大廈》深得觀眾歡心，問可擔心是次角色惹人討厭？他笑言因此首集跟何啟南半裸對打，先向大家派福利；操出6嚿腹肌的他又謂太太Apple都讚Fit，但透露於《唐人街》中，其身形會再推至巔峰！



經歷28年高低後，回想早年渴望爬上更高位置，惜徒勞無功，山聰說：「你愈想得到，可能係Nothing，因為我試過失望，所以喺演戲方面，呢幾年係用一個平常心去Enjoy每個角色，反而會有意想不到效果。」至去年終於首次角逐視帝，雖然大熱倒灶，但他沒有失望，「視帝係需要捱幾年，就算嚿年畀我，可能部份觀眾覺得我未夠班，所以我都唔想攞，亦覺得未係時機！」談到人生終極目標，將於暑假做老竇的他Man爆道：「而家用所有精力支持同保護我嘅家庭，我會搵多啲錢等太太同BB有好嘅生活。睇到超聲波照後，我發覺所有身外物都唔係自己嘅，車、錶都係虛幻嘅，BB先屬於你，我會有好大嘅責任，要更努力為家庭，愛錫佢哋。」



