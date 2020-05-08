新歌音域濶勁高音 ﻿姜濤﻿﻿預計現場唱易失準﻿

姜濤最近被指在《東華抗疫慈善騷》演唱新歌《蒙著嘴說愛你》失準，更引發粉絲跟DJ麻利因「懶音」展開網上罵戰。其實早在演出前他接受本報訪問，已提到《蒙》歌音域濶勁高音，錄音前就算找老師惡補，一樣要灌錄多次才順利成功，令他一度對唱歌冇晒自信，更預計現場演繹會是一大挑戰。結果現在真的出事，幸好他選擇正向面對冇逃避，都算抵讚。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 形象：Felix Wong 髮型：Lydia @Chic Private I salon 化妝：Giann @AnnieGMakeup centre 服裝：D-Mop 場地：心燒食堂



姜濤籌備這新歌可謂一波三折，他原本打算先推出首勁歌，雖然歌已錄好，舞亦排了一半，更打算飛到韓國拍MV，但因疫情影響，結果臨時轉用《蒙》歌，更用上帶有疫情主題。他解釋歌曲意思，「大家戴住口罩，所以會蒙住個嘴，呢首歌希望畀大家訊息係雖然蒙住口罩，但係呢個唔會係大家嘅隔膜嚟。」



姜媽媽驚喜現身MV



到錄音時，姜濤再遇到困難，就算事前搵埋老師練歌學咬字，一樣唔掂，「通常第一次錄可以執好聽啲，但係第一次錄係執都執唔到，對自己真係冇晒信心，最初轉呢首係好開心嘅，因為咁急都搵到首咁好聽嘅歌，但係唱嘅時候發覺有啲後悔，哈哈！後尾真係錄到想掉低個咪，想發脾氣。呢首歌係我史上錄過最多次，前後錄咗8、9次，因為呢首歌key非常之高，執咗好耐。（現場唱咪仲難？）所以我o依家練緊，真係好難唱，壓力好大。」



再到MV一樣有波折，本來導演打算將歌曲倒轉來拍，最終也要改，「導演將道具都買好晒，我仲練好倒轉講變咗好似外星文嘅歌詞，但點知『限聚令』一出又唔得，因為要好多一齊拍。」不過，反而造就姜媽媽可驚喜現身MV，「導演改咗成個拍法，拍定啲片等我喺電視度出現，就推個電視周圍去，我同阿媽講呢日嚟，咁佢就落咗街偷拍，導演都覺得奇怪呢個人成日跟住，仲唔小心拍到佢，但出到嚟反而覺得幾得意，所以瞞住阿媽冇剪到照出。」



