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Sammi讚周冬雨封后實至名歸

2020-05-08 列印
■Sammi感激給她演出機會的電影人。網上圖片
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　　鄭秀文（Sammi）多次獲提名角逐香港電影金像獎影后，均告「擦身而過」，今屆憑《花椒之味》及《聖荷西謀殺案》兩套作品入圍該獎，但不敵對手、《少年的你》的周冬雨。

　　Sammi前晚分享面帶笑容的相片，她說抱歉第六次讓影迷失望，亦不忘大讚周冬雨的演出實在非常精采，得獎是實至名歸，Sammi說：「Mi還很年輕力壯所以一定會繼續努力。」

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