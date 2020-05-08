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《東周刊》主辦 陳嘉容黃進林今晚開騷

2020-05-08 列印
■Eunis將首度公開獻唱。
■黃進林有「Busking靚聲王」美譽。
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　　由《東周刊》獨家主辦，「模界女神」陳嘉容（Eunis、現已改名：陳繹嵐）和「Busking靚聲王」黃進林（Michael）將於今晚九時，舉行《真的愛媽媽演唱會》，與大家齊預祝母親節。Eunis這次更是處女公開獻唱，粉絲們萬勿錯過！詳情請留意《東周刊》和《頭條日報》娛樂版的《頭條娛樂》facebook專頁。

圖：資料圖片

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