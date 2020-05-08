﻿開10部戲助業界 楊受成古天樂攜手撐港產片

新冠肺炎疫情在港爆發3個多月，各行各業都大受打擊，歌影視界更是一片死寂！早前，歌神許冠傑就捐錢兼帶頭開網上音樂會，為失業的通利前員工打氣，而明日下午，郭富城將會接力舉行網上免費騷，為零收入的舞蹈員和電影幕後籌款！最新有兩大電影巨頭英皇電影和天下一電影製作有限公司宣佈合作，兩年內會製作及發行10部港產片；對此一眾藝人如蔡卓妍、任達華及姜皓文等均大表支持。



早於去年底，香港電影工作者總會會長田啟文慨嘆，在社會運動及疫情夾擊下，香港電影圈已步入寒冬期；自4月初政府實施「限聚令」後，電影拍攝工作再進一步受到影響，幾乎全行停工，令幕前幕後的電影製作團隊生計不保，許多基層員工面臨前所未有的困難！



主要聘本地人員



有見及此，楊受成旗下英皇電影與古天樂旗下天下一電影製作有限公司，昨日宣佈攜手合作於兩年內製作及發行共10部港產電影，主要於香港取景及聘用本地電影工作人員，以確保能為香港電影業界帶來實際支持，以及達到拓展本地電影業市場和發掘電影人才之效；而雙方已正式簽訂協議，正積極與不同的業界單位聯繫，包括資深及新晉演員、幕前幕後精英電影製作團隊，預料下半年度開始拍攝。英皇電影表示：「今次英皇電影跟天下一電影以實際行動支持香港電影，期望協助本地電影業盡快復甦。」天下一希望可發掘更多有質素劇本，並培育香港電影幕前幕後的新一代，為香港電影帶來新力量及新方向。



群星力撐



對此，英皇旗下藝人蔡卓妍和鍾欣潼盼此次合作，可令到電影圈人人有工開，從而帶動整個電影業，讓香港電影盡快重回軌道；任達華認為港府也會支持：「如果搵我會幫手演出，或者做下監製、導演，我都有興趣做幕後工作，可以一齊睇吓劇本、監製吓。」衛詩雅更表示願意減片酬，支持港產片。至於陳家樂透露身邊的幕後朋友都要轉行，他說：「其實人才流失真係會㗎，咁而家有呢10套電影，希望可以幫返多啲人去做香港電影，去保持產量同質素。」姜皓文則謂：「絕對支持，義不容辭！ 需要到我幫忙，乜都冇所謂唔使講嘢，電影圈就係咁團結！」