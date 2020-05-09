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陳嘉倩願主動與釗鋒握手

2020-05-09 列印
■陳嘉倩化身的Tifa獲網民讚神似！網上圖片
■陳嘉倩和釗鋒互笠高帽。
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　　C AllStar成員釗鋒前晚參與網上音樂會，先後與早前化身電玩遊戲角色Tifa大獲好評的陳嘉倩和Supper Moment成員Sunny合唱。

　　首次與「宅男女神」陳嘉倩合作，釗鋒笑言擔心對方粉絲會投訴，因此四目對視不敢超過4秒，更不敢握手及有任何身體接觸，笑指她的眼神很厲害。

　　陳嘉倩得知釗鋒稱讚其歌藝，直言為了該音樂會買了新咪高峯及搵老師學唱歌，但她直言未有計劃出道當歌手，在網上平台分享已很開心。

　　談到釗鋒說不敢對望超過4秒，她說自己亦不敢望對方，因視釗鋒為偶像，讀大學時已很喜歡聽他的歌曲，又說可由她做主動握握手呢！

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