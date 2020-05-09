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玄彬孫藝珍《迫降》問鼎百想帝后

2020-05-09 列印
■玄彬和孫藝珍有機會「拍拖」捧獎！
■韓素希獲提名爭新人獎。
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　　韓國演藝界年度盛事第56屆百想藝術大賞頒獎禮將於下月5日舉行，因疫情影響，不設現場觀眾。大會昨公佈今屆電影及電視部門各獎提名名單，揚威奧斯卡頒獎禮的《上流寄生族》獲最多12項提名！

　　緋聞情侶玄彬和孫藝珍憑合演的《愛的迫降》問鼎視帝視后，該劇獲8項提名，僅次孔孝真及姜河那主演的《山茶花開時》9項提名。熱爆劇集《夫妻的世界》爆冷沒份爭最佳劇集和視帝獎，女主角金喜愛則入圍爭后，她亦憑電影《致允熙》爭影后，《夫妻》中的「最索小三」韓素希則獲新人獎提名。圖：網上圖片

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