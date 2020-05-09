﻿婚前派對後感情已淡 前年12月註冊 阿嬌提出離婚 賴弘國簽紙分居

前年閃嫁台灣醫生賴弘國的鍾欣潼（阿嬌），原來已回復單身，賴弘國昨日貼出黑白照及發表長文，自爆2月去大馬探完阿嬌就被她提出離婚，他更指阿嬌早在婚前派對後已後悔答應結婚，又坦言「她不愛我」，字裏行間深表不捨，並細訴兩人由開始拍拖的種種經歷，聲稱如果重來一次仍會娶她。



鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國在2018年12月於香港註冊完婚，婚後多次放閃晒恩愛。賴弘國昨日突然自爆跟阿嬌的婚姻已終結，兩人於3月1日簽下分居協議。阿嬌和賴弘國由台灣歌手阿信的女友撮合，賴對阿嬌迷戀到拍拖數月就求婚。



嬌：我們很尊重對方



阿嬌透過隸屬的公司英皇承認和賴弘國已簽分居協議，希望能給雙方冷靜期，她表示：「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事，只想講我們還是很尊重對方的，其他都不再多說，以後關於婚姻的問題，也不會再回應，謝謝各位的關心。」



賴弘國在社交平台貼長文寫道：「記得2月我到馬來西亞探你的班後我們一起運動，我要離開時你還說想送我到機場，因為疫情我們不知道何時能再見。將近三年的相處時光像一場美夢般美好，我們去了夏威夷跳傘，去了東京吃壽司，去京都吃懷石料理，去了荷蘭、比利時、馬爾代夫，去了英國錄了我第一次的真人秀（騷），去了LA（洛杉磯）辦了婚前派對，去了墨西哥拍了我們冷的要死的水底婚紗照，去了澳洲陪你工作……你是一位如此優秀的演員、歌手、artist。我不止深愛着你，也是你的忠實粉絲。」



賴弘國亦難忘和阿嬌的盛大婚禮，「我們在香港辦了眾星雲集的盛大婚禮，是我這輩子想都沒想過的事，英皇集團全部人如此幫忙，我們得到了大家的祝福，對我一個小醫師來說，真的是想都不敢想。你對我是如此的好，送了我手表，送我衣服，送到我叫你不要再送了，你還是忍不住要幫我買。為了我飛來飛去，常常來台灣陪我……你知道我出差辛苦，回來時總是把家打掃乾淨，笑着跟我說：『老公我很棒吧』，我當時有多感動。你也時常鼓勵我……這輩子都報不了這個恩情。」



賴：憤怒失落接受現實



但賴弘國在婚前已知阿嬌不太愛他，他寫道：「回想2018時，LA的婚前派對後你突然變的冷淡……你跟我說你後悔了，你沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們……決定再一起努力……今年3月，你打來跟我說：『對不起，以為婚後會慢慢愛上我，但真的沒辦法』，想要分開時，我還以為你在開玩笑。直到收到你寄來簽了字的分居協議，我從難過到憤怒到失落到接受現實……到現在我還走不出來，但謝謝你誠實的告訴我你的感受」。



賴弘國稱與阿嬌久未聯絡，坦言不捨，想以後和她還會是朋友，又讚她是自己遇過最善良、最單純、最勇敢、最美麗的女人，「只是她不愛我了」，揚言：「如果重來一次，我還是會跟你求婚，和你結婚。」並稱以後不再回應關於婚姻的問題。賴弘國在今年3月14日的白色情人節已簽分居書，卻仍在社交網晒婚照祝阿嬌白色情人節快樂，並獲阿嬌按讚。



圖：網上及資料圖片



