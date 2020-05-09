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﻿阿嬌光明正大 打賞「小鮮肉」

2020-05-09 列印
■現年19歲的余衍隆是內地網紅。
■阿嬌在直播中留言讚賞余衍隆。
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　　阿嬌和賴弘國的婚姻生活一向備受網民關注，有網友在3月底發現，正處居家隔離期的阿嬌「背夫」欣賞網上直播時，豪擲萬元計打賞內地19歲「小鮮肉」網紅余衍隆，阿嬌其後回應稱，打賞支持的網紅有男有女，「沒有可能送6萬元啦……送禮物的意義是支持他們，所以便用了兩萬元買禮物以表支持，昨天第一次送禮物，估不到就出了新聞……我現在處於隔離期，所以在家裏正在學習別人怎樣玩『抖音』，而且我是光明正大的玩，真的不明白為甚麼是偷看呢！哈哈！」有網民回看當時阿嬌未提及老公，可見當時關係已有變。圖：資料圖片

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