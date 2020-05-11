余潔瀅積蓄夠搣數個月 ﻿Aka@SG﻿﻿歎2月開始零收入﻿

Super Girls隊長趙慧珊（Aka）早前偕余潔瀅（Zoe）合拍微電影《最好的禮物》，令二人戲癮大發，並盼日後有更多演出機會。惜近日受新冠肺炎影響，不少幕前工作急煞停，身受其害的Aka也大歎2月起開始零收入，患病的爸爸也未能如期覆診，故希望疫情盡快減退；而Zoe則幸運得多，皆因儲落的積蓄都夠搣幾個月！



撰文：黎寶倫 攝影：張詠森 服裝：initial（Aka）、b+ab@ithk（Zoe）



髮型：Hugo Poon@ii ALCHEMY hair & nail（Zoe）場地： Barry@HeSheEat(巧鬆啲工作室)



趙慧珊和余潔瀅近日合拍微電影《最好的禮物》，該片更入選《第七屆「創＋作」微電影支援計劃 – 音樂篇》。片中，飾演兩姊妹的Aka和Zoe關係惡劣，後來得悉Aka心臟衰竭入院，Zoe才放下怨恨，二人最終和好如初。現實中，Zoe視對方為學習對象，還大讚Aka身材好又能歌善舞，自己也希望進軍歌壇。說到角色患重病，化上病妝的Aka笑道：「有幕我喊到對眼腫晒，加上唔夠瞓，個樣可以話係入行以嚟最樣衰，今次都好大突破，仲令我上咗戲癮。」 該片又配上Aka的新曲《到底之後》，她期盼新冠肺炎疫情就像歌曲一樣已到谷底，盡快重建美麗的香港，問到工作有否受影響？Aka直言：「2月開始已經零收入，好多Job都陸續取消。（隊友話你係月光族，儲蓄夠搣？）我畀晒媽咪保管啫，相信有錢剩，應該唔會死嘅。」不過談到爸爸早前哮喘病發，因擔心中招而堅拒入院，故自己在家中亂食藥，她說：「而家要長期睇住佢，覆診都要延期，所以配藥食住先，之後唯有見步行步，叫佢少啲出街，休息多啲，我一返到屋企都即刻消毒衫、鞋同沖涼，避免同家人接觸。」3月仍為ViuTV趕拍新劇《男排女將》的Zoe則謂好感恩，「之前拍廣告嘅收入都夠捱幾個月，所以唔太擔心。」



