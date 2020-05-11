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米倉涼子自組新公司　計劃搞葡萄酒生意

2020-05-11 列印
■米倉與男友戴上口罩，在東京街頭拍拖。
■米倉涼子獨立發展後，似乎有好多計劃。
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　　44歲日本女星米倉涼子3月底離開了合作27年的Oscar事務所，改為獨立發展。

　　最新一期的《Friday》雜誌報道，本月初米倉跟貌似荷里活型男尊尼狄普的阿根廷籍舞蹈老師男友Gonzalo Quescio，以情侶裝在東京街頭散步，二人表現親暱；當時米倉被記者追問有沒有再婚打算時，她爽快的回答：「完全沒有想過。」

　　米倉涼子離開Oscar事務所後，創立了新公司Desafio，工作不斷，除了將為史嘉娜祖安遜主演的《黑寡婦》日文版配音外，又有計劃搞葡萄酒生意，更打算由阿根廷及西班牙引入葡萄酒品牌。

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