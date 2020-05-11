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「搖滾先驅」Little Richard 骨癌病逝享年87歲

2020-05-11 列印
■Little Richard對美國樂壇影響深遠。美聯社
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　　擁有「美國搖滾先驅」稱號的歌手Little Richard前日於田納西州納士維因骨癌去世，享年87歲。1932年於喬治亞州出生的Little Richard，於40年代已開始其音樂事業，於1956年推出其經典歌曲《Tutti Frutti》，奠定了搖滾基礎，其後推出的《Long Tall Sally》及《Rip It Up》等都成為經典，令他贏得「搖滾先驅」美譽。

　　Little Richard加入樂壇數十年來，對流行樂和文化均有很大影響，就連「貓王」皮禮士利、披頭四等均視他為偶像。

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