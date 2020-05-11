木村送藍色康乃馨冧老婆 心美光希包餃子賀母親節

隨著內地疫情緩和，上海迪士尼樂園今日起重新開放，成為全球首個重啟的樂園。在恢復運營初期，樂園將實施一系列新措施，包括限制遊客數量，並取消花車巡遊等。但市民反應踴躍，今日的門票在上周五便售罄。 上海迪士尼樂園在恢復營運初期，將限量發售每日的門票。上周五早上八時，樂園在網上預售今日的門票，結果市民反應雀躍，三分鐘後門票隨即售罄。有網民留言指，「看來都憋壞了，一定要做好防護！ ！」、「公主們迫不及待回家啦」、「疫情結束後，恐怕要排隊十小時了」等。但亦有人表示，「這也不必吧，這麼急著去玩？人從眾的，排隊能把人排傻了」、「想得到天有多熱，現場有多擠」等。 疫情期間，樂園將實施...

2020-05-11