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木村送藍色康乃馨冧老婆 心美光希包餃子賀母親節

2020-05-11 列印
■心美（右）及光希趁母親節包餃子孝敬靜香。
■木村拓哉上載藍色康乃馨祝老婆母親節快樂。
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　　木村拓哉兩名模特兒女兒木村心美及光希，經常孖公仔做網上直播，昨日兩姊妹趁母親節又再合體直播，更包餃子賀母親節。心美與光希邊包餃子邊回答網民的問題，被問到對母親工藤靜香的感受，心美大讚母親很偉大，任何事都可以與母親傾談，就如好朋友一樣。光希亦表示除了母親之外，靜香更是她的好友、姊姊。

　　至於木村日前剛開設新社交網，兩天就有逾100萬跟隨者，他昨日上載一張藍色康乃馨的照片，祝老婆母親節快樂，有指藍色康乃馨代表「永遠的幸福」，認真識冧老婆。

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