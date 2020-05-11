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愛瑪史東甜晒婚戒疑秘婚

2020-05-11 列印
■愛瑪被發現轉戴了金色結婚戒指（左圖），疑似已完婚。
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　　金像影后愛瑪史東與人氣節目《周末直播》導演Dave McCary於2017年開始拍拖，二人去年底晒開心合照，並宣佈已訂婚，愛瑪當時晒巨型鑽戒。有指他們原定今年3月舉行婚禮，但受疫情影響將婚期押後。昨日愛瑪現身莉絲韋花絲潘的網上節目受訪，有眼利fans發現，愛瑪手上並非戴着訂婚鑽戒，而是換上了金色戒指，外界都猜測她已秘密完婚。

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