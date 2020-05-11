古巨基一家三口溫馨滿瀉 阿嬌封母親做女神 賴弘國幫阿媽打針整容

鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國日前驚爆結束14個月婚姻，震驚全城！昨日是一年一度的母親節，圈中人紛在網上分享過節點滴，齊齊歌頌母愛偉大！阿嬌在社交網站發文，封為人母者做「女神」，祝福「女神」們母親節快樂，但未有上載新相片；賴弘國則懶理被指「食女」傳聞，昨日趁母親節硬銷廣告，分享自己幫媽咪打針「變臉」的短片！圖：網上圖片



鍾欣潼（阿嬌）與台灣美容醫生賴弘國日前驚爆離婚，昨日是普天同慶的母親節，阿嬌在社交網站貼文說：「祝天下女神，母親節快樂！」並附上鮮花及心心圖案，但未有分享新相片。賴弘國貼千字文後，屢就婚變事件回應傳媒查詢，亦繼續活躍社交網，分享在澎湖與眾多友人玩樂的相片。



賴弘國昨日就趁母親節，上載自己醫務所的廣告短片，內容為他幫自己的媽咪打玻尿酸「變臉」當作母親節禮物。有指第二度失婚的賴弘國因情傷暴瘦10公斤，又曾向友人傾訴「一定不會再結婚」，但該短片和社交網泳照所見，他的身形變化不大。



星級爸媽訴心聲



眾多圈中藝人和名人亦趁母親節，分享過節心情，古巨基在社交網首度公開與妻兒的幸福合照，兩公婆更肉緊錫錫囝囝Kuson，溫馨滿瀉！基仔寫道：「成為了父親，更知道母親的偉大。今年是太太初為人母的第一個母親節，感謝太太的一切，願天下的兒女們都孝順父母。祝各位媽媽母親節快樂、身體健康！」



新手媽咪楊怡亦貼出抱著女兒「小珍珠」，以及大肚時跟自己媽咪的合照，楊怡說為人母後更體會母親對兒女的愛，高呼「媽媽我好愛您」！黎姿亦有分享和媽咪的合照，並說：「小時候，媽媽為了家庭日夜奔波勞碌，不論生活幾艱苦，有她在我們的家就總是充滿著愛……現在，歲月靜好，我只想陪在媽媽和家人身邊，像小時候你照顧我們那樣……把全世界最美好的都送給你……我愛你媽媽」！



去年秘密誕女的謝婷婷，則分享自己和BB的腳仔的合照，她留言稱成為媽媽後，看着女兒長大是一生中最美好的事！岑麗香亦母愛滿瀉，她上載在BB牀旁邊休息的相片，而兒子Jacob則伸出腳仔要叫醒她的照片，香香坦言，感謝兒子對她的愛，並祝福為人母者母親節快樂！