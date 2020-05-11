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心姐乖女有孝心 日日都係母親節

2020-05-11 列印
■心姐昨日過得甚有意義和充實。
■心姐很欣賞女兒珈潁對她的心意。資料圖片
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　　謝雪心昨日出席一慶祝母親節活動，她坦言今年母親節很特別，因新冠疫情，令很多為人母者工作量大增，尤其是醫護人員。

　　心姐的母親節就過得非常充實，「早上做完抗疫活動，為職業司機清潔車廂，晚上也有其他工作，夜一點才和女兒食飯慶祝。」心姐笑言日日都是母親節，因為女兒珈潁不會只是母親節才陪她，女兒最近學識煲湯，經常為心姐炮製養顏潤肺湯水，問到女兒手勢如何？心姐笑說：「做阿媽，不甜都會說甜，是心甜，最重要是女兒的心意！」
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