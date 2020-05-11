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超蓮賣口乖 o氹媽咪

2020-05-11 列印
■竇驍「現身」，超蓮露出陶醉的表情！
■超蓮貼出舊照，透露三位「最愛的女人」。
■薛凱琪和衛詩雅齊為超蓮慶生。
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　　賭王何鴻燊千金何超蓮前日踏入29歲，薛凱琪（Fiona）在社交網分享眾好友為超蓮慶生的相片，可見超蓮獲男友竇驍透過視像電話送上祝福，更做出「心心」手勢，超蓮照單全收並情不自禁露出陶醉的表情！

　　昨日是母親節，超蓮則在社交網貼出舊照，指相中有三位是她「最愛的女人」，包括：外婆、母親和大舅母，又透露自己名字中的蓮字是從外婆的名字而來；並賣口乖稱媽咪為「可愛的母親大人」呢！圖：網上圖片
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