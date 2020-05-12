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張兆輝網上獻Sing冧媽咪

2020-05-12 列印
■張兆輝獲粉絲力撐，下月父親節再開網騷。
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　　張兆輝前晚在社交平台首次嘗試與粉絲直播互動，一向孝順的輝哥以《母親節獻Sing》為題作網上直播，望o氹媽媽開心。

　　今次張兆輝網上開騷，事緣媽媽最愛聽他唱陳百強金曲《念親恩》，平時極少獻唱的輝哥靈機一觸，決定在母親節送一場特別音樂會給媽媽，並陪世界各地粉絲的媽媽們共度溫馨愉快晚上。有粉絲力撐輝哥下月父親節Encore再開網上騷，他卻笑稱父親節應是他做聽眾。
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