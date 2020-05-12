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謝文欣被批唱歌似「Chok車」

2020-05-12 列印
■謝文欣承認在星夢機會真的不多。
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　　謝文欣（Ally）昨日到新城宣傳新歌《偶像傳奇》，是她由星夢轉投新公司的「處女作」，也是首度跟伍樂城監製合作，過程中曾被批評聲音似足「Chok車」，Chok嘔後座乘客那一款，令她一度懷疑自己是否未能當歌手，幸好錄了三個Sections後已被伍樂城改變唱腔，唱出少女味！

　　對於有指她被星夢投閒置散，Ally否認不滿舊東家，只是約滿而已。Ally說：「機會唔多啫，我也有爭取，但一切也要看命運。」
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