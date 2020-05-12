拍拖三年好事近 張寶兒袁偉豪聯名買6,568萬愛巢

與女友張寶兒拍拖三年的袁偉豪昨日踏入39歲，兩人感情穩定早已傳出好事近，他們昨日更被爆聯名豪擲6,568萬元，買入清水灣豪宅連私人花園特色戶築愛巢，將與老友周柏豪做鄰居！張寶兒和袁偉豪坦承投資買樓，並稱若有結婚喜訊的話將會向外公佈！圖：資料圖片



袁偉豪與女友張寶兒昨日被爆聯名以6568.3萬元，購入清水灣豪宅樓盤傲瀧一個連私人花園的特色戶，單位實用面積達2,205平方呎、連568呎私人花園，實呎價為29,788元，被指是作為兩人婚後愛巢。袁偉豪與寶兒拍拖三年，他早前受訪曾提及計劃在40歲前成家立室，問到買樓是否作為愛巢？袁偉豪以短訊回覆說：「暫時未有決定，但買樓是我人生的目標之一，可以是自住或者投資。」問是否準備好迎娶寶兒？他笑言：「有好消息會再公佈。」



寶兒：目前擔心供樓



張寶兒昨日被問到與男友入市是否計劃已久？她以短訊回覆：「其實我們都做了很多功課，是彼此一同下的決定，所以工作上需要更加努力。（在男友生日時有好消息？）估唔到大家消息咁靈通，今（昨）晚都只是食飯慶祝。」問距離結婚是否只差一步？寶兒甜笑說：「首先事業上需要更專注，我們有這個決定，是希望大家共同揹起責任。（已有結婚計劃？）咁買樓同結婚是兩件事來，（結婚）暫時未有新消息，如果有會向大家講。」



寶兒其後現身電視城錄影《學是學非》，問到如何為男友慶祝生日？她透露相約幾位好友準備給他驚喜，問到可擔心男友向她驚喜求婚？寶兒甜笑指這也是驚喜。問寶兒與男友聯名買樓是否好事近？她稱是與男友一齊做投資，寶兒指父親曾對她說，沒有目標會跑得較慢，父親教了她很多投資知識，有了新目標會令她更專注，工作更有動力！提到拍檔之一的馮盈盈，與前男友聯名買樓最後分手收場，寶兒認為只是一個個案，「目前反而擔心供樓問題」，她或會和盈盈分享經驗。



寶兒早於2017年，已與妹妹張寶欣各自買入該豪宅樓盤一個單位，寶兒以736萬元購入實用460方呎低層單位，上月以原價轉讓予媽咪，今次以首置身份與男友聯名入市，估計節省706萬元稅款。傲瀧除吸引到寶兒與袁偉豪入市外，袁的老友周柏豪於2018年買入該樓盤單位送給太太，該樓盤其他星級住戶包括王浩信、楊洛婷與老公黃天翱等。