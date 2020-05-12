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朱智賢晒金句自勉

2020-05-12 列印
■朱智賢上月被揭與人夫黎振燁在車廂密會。資料圖片
■朱智賢分享的英文金句。網上圖片
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　　朱智賢（Ashley）上月被揭與人夫黎振燁車廂密會食蛋糕，事發後她將社交網站設為「私人」及關閉留言功能，並在男友謝東閔陪同下開記者會。

　　多日未有再公開現身的朱智賢，昨日更新社交網站，在即時動態中分享一段英文金句，內容大意是「不要嘗試平息暴風雨或猛烈襲擊，應該讓自己冷靜，暴風雨自然會過去」似為自己打氣。
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