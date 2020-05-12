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梁詠琪燕姿高歌 向白衣天使致敬

2020-05-12 列印
■梁詠琪鼎力支持善舉。
■孫燕姿自彈自唱。
■莫文蔚表演朗讀英文詩。
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        網上直播的《致敬白衣天使公益雲演唱會》昨晚舉行，演出名單包括劉德華、周杰倫、梁詠琪、孫燕姿、莫文蔚、伍佰、蕭敬騰、王俊凱等，眾星為無私對抗疫情的前線醫護人員高歌，並為中華思源工程扶貧基金會籌款。

梁詠琪表示，她深深被前線醫護感動，尤其是已為人父母的醫護未能回家見家人的傷痛，她和家人特別畫了一幅畫向醫護人員致意，並為他們獻唱《花火》！孫燕姿則以鋼琴自彈自唱《Stay with you》。圖：網上圖片
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