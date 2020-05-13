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雙J驚喜合體獻唱 華仔壓軸向醫護致敬

2020-05-13 列印
■華仔連續獻唱三首歌為醫護打氣。
■周杰倫彈琴，與林俊傑合唱《Stay with you》。
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　　內地前晚舉行向白衣天使致敬網上音樂會，由劉德華任壓軸表演嘉賓。華仔首先演唱《月亮代表我的心》和《愛你一萬年》，之後以廣東話表示︰「我知道有很多喜歡我的朋友，這次真的辛苦了！」跟着再演唱早前為疫情而寫的廣東歌《我知道》，隨後再以廣東話及國語說︰「再一次多謝所有醫護人員，你們辛苦啦！」

　　周杰倫（Jay）就與林俊傑（JJ）驚喜合體獻唱，Jay笑說︰「希望大家喜歡這個驚喜，一首歌不夠，之前我幫張學友寫過一首為醫護人員打氣的《等風雨經過》，要不我們Cover一下這首歌？」JJ搞笑表示︰「Cover學友哥的歌壓力太大。」終於二人選唱了《Stay with you》。圖：網上圖片

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