呻遭誹謗約炮出軌興訟 賴弘國：一定告到死！32C辣模急劃清界線

阿嬌（鍾欣潼）日前承認和賴弘國在今年3月已簽分居協議，結束14個月婚姻。有傳賴弘國在離婚前已有新歡，秘撻32C辣模Angelina（陳怡安）。賴弘國昨於寶島舉行兩分鐘記者會，開腔否認有新歡，並聲言已就不實誹謗提出訴訟，更揚言：「一定告到底、告到死！」陳怡安亦急透過社交網限時動態否認與賴的緋聞。



圖：網上及資料圖片



有網民近日指台灣醫生賴弘國跟阿嬌（鍾欣潼）離婚前，已秘密搭上32C辣模Angelina（陳怡安），並指兩人經常相約喝酒，有人目擊他們雙雙離開夜店。對於傳出有新歡，賴弘國昨日在台北的診所門外舉行記者會，亦是他承認離婚後首度公開現身晤傳媒。



賴弘國表示，對於網上有傳他出軌及「約炮」的不實誹謗，他前日已採取法律行動，向有關當局送出訴狀，更揚言不論花多少錢，都要將誹謗他的人告到底！賴弘國說：「網路上的酸言酸語，我已經被酸兩三年了，我個人已經免疫了，但只要涉及誹謗，一定告到底、告到死！」



避談「掩護」羅志祥



至於被指搭上「新歡」辣模Angelina，賴弘國稱：「目前沒有心情談感情，全心投入工作。」曾就婚變發表千字文「情深款款」訴心聲、片面講盡和阿嬌婚姻生活心路的他再度強調，對於跟阿嬌分居一事，未來不會再多作回應，也不再回應跟阿嬌的私事，他謂：「希望大家給我們空間，我這邊就不回應了。」有記者問他離婚消息提早數月曝光，是否要「掩護」被揭偷食、形象盡毀的羅志祥返台的消息？賴弘國則拒作回應，並將話題扯至汶川大地震。



賴弘國日前趁母親節貼出為自己媽咪打針整容的短片，據報道指，他和Angelina傳緋聞，只是因為他們被發現一起傾談合作事宜。Angelina亦在爆出緋聞後，急在自己的社交網限時動態澄清，她是獲賴弘國邀約幫忙宣傳，並貼出和友人同遊澎湖的相片，力證賴未有同行，看似急於要「劃清界線」！