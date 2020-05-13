愛情長跑24年 蘇玉華排期嫁潘燦良

香港人高度自律，抗疫防疫表現出色，但昨天傳出一宗初步本地確診個案，令到連續二十三日零個案可能「斷纜」，疫情仍未算完全受控。雖然暫時失守了，但零星個案再現，其實在所難免，正好提示大家，要繼續維持個人衞生，只要處變不驚，嚴防社區爆疫，提高警覺，並按部就班，陸續恢復正常生活，疫情反彈機會不大。 以感染率和死亡率計，香港的抗疫防疫表現，是全球表現較好的地區之一。但新冠肺炎病毒的傳染率極高，病毒也十分「狡猾」，可以潛伏部份人體內不發作，也可以在人體「復陽」，令防疫的難度更高。科學家更擔心病毒會變種，令全球疫情充滿不確定性。面對病毒挑戰，香港人不能鬆懈，再次出現初步本地感染病例，正好是...

2020-05-13