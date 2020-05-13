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愛情長跑24年 蘇玉華排期嫁潘燦良

2020-05-13 列印
■蘇玉華和潘燦良將結束愛情長跑。
■蘇玉華與潘燦良合作無間。
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　　舞台劇界「金童玉女」、現年52歲的蘇玉華和53歲「劇團王子」潘燦良，昨被發現準備結束24年愛情長跑，入紙排期註冊結婚。

　　蘇玉華和潘燦良在台下是恩愛情侶，在台上則是好拍檔，他們亦積極為疫情影響下的舞台劇人員生計籌謀，早前透露決定將在香港藝術中心舉行四場「讀戲劇場」，演繹四個原著劇本，待疫情穩定後公演，亦希望支援業界開拓網上賞劇。

　　曾與蘇玉華合作舞台劇的關寶慧，昨日談到如「老夫老妻」般的蘇、潘入紙註冊時笑道：「係咩？以為佢同第二個結，換第二個可能更驚喜，恭喜佢哋兩年抱三啦！」

圖：資料圖片
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