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F Cup林夢《公寓》遭灌酒魚肉

2020-05-13 列印
■林夢是不少宅男心目中的女神！
■林夢坐擁F Cup上圍。
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　　「賽車女郎」出身的日本F Cup水着寫真索女林夢，化身「吉田夢」參演Netflix真人騷《雙層公寓：東京2019-2020》，成為矚目新星，她在該節目中要面對「淫賤社長」灌酒埋身「抽水」魚肉，勢令不少觀眾睇到眼火爆！

　　《雙層公寓》安排六位互不相識者，搬進東京一豪宅同住「自由戀愛」，各人的關係和發展號稱全無腳本。

圖：網上圖片
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