「代拍」猖獗藝人步步驚心 楊冪被惡意偷拍走光照

代拍是現時內地粉絲圈中的一種職業，即指代替別人拍照，在明星出現各種場合拍下高清圖片，並以高價販賣。因為代拍的出現，令楊冪近日成為受害者。



早前楊冪為新戲《斛珠夫人》到片場開工時遭到惡意拍攝，楊冪當時身穿藍色上衣，下身超短褲，途經一段上樓梯位置時，旁邊有不少人蹲下向上拍照，疑似想拍攝楊冪的走光照，不少粉絲紛紛在網上譴責，也有人指「幸好楊冪沒穿裙子。」



而《斛珠夫人》官方微博，針對日益猖獗的代拍及偷拍行為發表聲明，表示劇組為防止偷拍現象採取了保護措施，但代拍者破壞設施，又以惡意視角進行偷拍，嚴重干擾了演員與劇組的正常拍攝。



