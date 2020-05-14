楊秀惠「退錢」離開無線

剛榮升人母的楊秀惠昨日在社交網發文承認已離開了効力16年的無線，她多謝公司一直給予機會，但因時間配合不到要離開，之後會繼續努力照顧家庭和生意。對有傳她賠錢離開，身在馬來西亞坐月的秀惠以短訊解釋，過去兩年多次因時間配合不到而要推掉無線工作，由於她是包薪藝人，就算沒有工作，錢還是一直收，所以覺得不好意思，她只是把那些已得到的工錢退回去，不能說是賠。



