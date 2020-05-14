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出爐影帝太保仍收「街巿價」片酬

2020-05-14 列印
■太保（右）與袁富華演技精湛，無可置疑。
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　　出爐金像影帝太保及袁富華等前晚出席電影《叔·叔》的慈善首映禮。太保透露影帝獎座仍未到手，尚在刻名中，雖然因疫情無法上台領獎，但他坦言新片獲得多項專業肯定已足夠，沒留下半點遺憾。太保又透露將返台灣開拍兩套新戲，揚言依然收「街巿價」不會加片酬，最重要在香港有更多拍戲機會，更不介意做回「綠葉」！袁富華表示不少人戥他沒有提名不值，但他認為團隊已得到肯定，自己亦戥太保開心。

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