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劉佩玥笑C君露肉拉低收視

2020-05-14 列印
■C君與劉佩玥承認有網購習慣。
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　　劉佩玥及鄭詩君（C君）出席購物直播活動宣傳新劇《降魔的2.0》，C君在劇中露肉打格仔，被劉佩玥笑他露肉拉低收視，C君就笑言露完收視會立即回升，還指小朋友好鍾意看，但如果劉佩玥不穿的話，相信大人細路都喜歡。劉佩玥大讚C君敬業樂業，拍攝時只有9度，又凍又大風，C君只披斗篷，停機大家立即幫他着衫，她負責遮要害。

　　平日他們都有網購習慣，劉佩玥表示無論衫、鞋、零食及得意東西也忍不到手，被C君取笑她富有。

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