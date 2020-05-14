疫情暫緩 一家三口公園玩到癲 梁詠琪激罕跑踢追超奔放

剛過去的母親節，不少「星級父母」都獲子女送花、送禮、陪食飯慶祝，而44歲的梁詠琪（Gigi）就倒番轉，母親節當日同西班牙籍丈夫Sergio帶愛女Sofía去數碼港公園放電。呢位44歲「廿四孝媽咪」仲兩個鐘無間斷陪個女踢波、拋飛碟、丟手巾，全程瘋狂大笑玩得好投入，其間還High到舉晒手，「奔放Gigi」大家見過未？採訪：張詠森



自8年多前閃嫁拍拖半年的Sergio，並於2015年誕下女兒Sofía後，梁詠琪便大大減產專心做賢妻良母，又不時於社交網晒混血囡囡的萌照，不少網民都大讚Sofía似足《怪獸公司》入面的「阿Boo」咁得意！眨吓眼Sofía已經5歲，由於新冠肺炎疫情嚴峻，一直停課的她早前隨父母留在西班牙休假，直至3月初才回港，抗疫期間Sofía都好乖，得閒便在家中幫手掃地、抹枱，而Gigi就化身「疫境廚神」，整吓蛋糕、麵包、手工拌麵等過日晨。



巨人捉細路



見連續廿多日零本地感染個案，本周日Gigi夫婦便帶囡囡去數碼港公園唞氣。當日下午1時許，一家三口拎齊帳篷、大袋食物會好友，Sofía到埗冇耐便同朋友仔玩得好投入，玩拋波玩到哈哈大笑，成班家長秒變「龍友」追住仔女狂影，之後Gigi仲落場玩埋一份，呢位媽咪好鬼馬，見阿女追住個波跑，佢就笑晒口將個波愈踢愈遠，結果搞到追空氣嘅Sofía冇癮行開！後來，眾人又圍圈坐地下玩丟手巾，身高1.76米的Gigi更盡顯「好勝」一面，面對被追的小豆丁，她都不顧一切捧住盒嘢食大步狂追，嚇到個妹豬仆住坐番埋位，場面爆笑！



玩足兩個鐘



中場休息，兩母女就回到樹蔭下飲水叉電，在32度高溫下跑完一輪，Gigi已跪低兼面都紅晒，但好快她又企番起身陪囡囡踢波、拋飛碟；隨後，全程負責睇住啲袋的爸爸終於加入放風箏，年過40的Gigi體力可謂非一般！逗留約兩小時後，眾人影埋大合照、執好東西便散Band，Gigi一家都乖乖戴番口罩先離開。行去攞車期間，Sergio發現有記者也即禮貌Say hi，問到囡囡送甚麼作母親節禮物？Gigi稱：「都係學校嗰啲勞作。（開心？）最緊要健健康康就開心。（夜晚點慶祝？）玩咗半日好攰呀，都係同家人喺屋企食飯。」