myTV SUPER直播 南韓職業足球聯賽 K League

myTV SUPER客戶可以透過頻道900及無線財經·資訊台 (頻道85) 欣賞K League直播，密切留意明日的FC大邱對浦項制鐵賽事，及於周日直播的水原藍翼對蔚山現代賽事。為方便球迷重溫賽事，頻道均備有三小時回看功能，另外設有「體育專區」。
阿占推介賽事
叫阿占推介賽事，佢首選全北汽車對蔚山現代，因為兩支球隊都是今季捧盃大熱。另外5月30日的賽事，FC江原對全北汽車也令人期待，因為兩支球隊打法接近，都會喜歡用上地面傳送，加上今季FC江原進步明顯，所以預計會是一場激戰。
關注全北汽車
問到最關注的球隊，阿占表示必定係全北汽車，「因為佢貴為K League班霸球會，近十年七奪聯賽冠軍，從揭幕戰對水原藍翼所見，球隊打法整體，後防穩健，中前場組織能力強，特別中場指揮官來自巴西的10號仔梅里路(Murilo)，此人腳法上乘，護球能力強，還有不錯的創造力，可以為前線提供足夠供應，提升球隊入波能力，加上老將中鋒李東國留隊，揭幕戰更靠佢一錘定音，我相信他們是今季K League捧盃熱門。」
提供最佳資訊
阿占自言由細到大都是足球狂熱分子，只要有足球直播都會盡量收看，豐富自己的足球知識。另外每日亦會去唔同的足球網站更新最新資訊。「當去到直播工作之前，亦會為直播賽事做足準備，一場比賽大概會用上兩小時準備，例如有球員傷停情況、領隊戰術及賽前會議、球會消息等。」
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