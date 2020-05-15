myTV SUPER直播 南韓職業足球聯賽 K League

因為受到疫情影響，今季好多聯賽都被逼暫停，韓國疫情開始緩和，南韓職業聯賽K League賽會宣佈重開球季，而myTV SUPER即為各位球迷現場直播賽事。南韓職業足球聯賽K League，目前由12隊球隊組成及參與角逐賽事，當中更不乏一些球壇明日之星，包括有：全北汽車（金甫炅）、FC城南（Ikromjon Alibaey）、FC首爾（Júnior Negrao）及浦項制鐵（Tsubasa Nishi西翼）等等。而賽事旁述方面，除了有鍾志光及潘文迪等金牌旁述員坐陣鎮外，myTV SUPER更會派出波膽大神足球旁述員鄺家銘（阿占）同各位觀眾講波。



myTV SUPER客戶可以透過頻道900及無線財經·資訊台 (頻道85) 欣賞K League直播，密切留意明日的FC大邱對浦項制鐵賽事，及於周日直播的水原藍翼對蔚山現代賽事。為方便球迷重溫賽事，頻道均備有三小時回看功能，另外設有「體育專區」。



阿占推介賽事



叫阿占推介賽事，佢首選全北汽車對蔚山現代，因為兩支球隊都是今季捧盃大熱。另外5月30日的賽事，FC江原對全北汽車也令人期待，因為兩支球隊打法接近，都會喜歡用上地面傳送，加上今季FC江原進步明顯，所以預計會是一場激戰。



關注全北汽車



問到最關注的球隊，阿占表示必定係全北汽車，「因為佢貴為K League班霸球會，近十年七奪聯賽冠軍，從揭幕戰對水原藍翼所見，球隊打法整體，後防穩健，中前場組織能力強，特別中場指揮官來自巴西的10號仔梅里路(Murilo)，此人腳法上乘，護球能力強，還有不錯的創造力，可以為前線提供足夠供應，提升球隊入波能力，加上老將中鋒李東國留隊，揭幕戰更靠佢一錘定音，我相信他們是今季K League捧盃熱門。」



提供最佳資訊



阿占自言由細到大都是足球狂熱分子，只要有足球直播都會盡量收看，豐富自己的足球知識。另外每日亦會去唔同的足球網站更新最新資訊。「當去到直播工作之前，亦會為直播賽事做足準備，一場比賽大概會用上兩小時準備，例如有球員傷停情況、領隊戰術及賽前會議、球會消息等。」







*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。



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