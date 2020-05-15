送字典o氹戲中囡囡 ﻿韓庚被盧靖姍﻿﻿笑腦袋有問題﻿

由周顯揚執導、杜緻朗監製、韓庚主演的電影《我們永不言棄》，以拳擊加父女情為主題。首次演繹拳手的韓庚，鍛煉過程雖艱苦，幸有太太盧靖姍親自下廚煮愛心減肥餐，而他覺得最困難反而是戲中要演爸爸，因他沒跟小朋友相處經驗，他更自爆搲爆頭想出送中華字典給戲中囡囡當生日禮物，卻換來黑面收場，更被太太取笑他腦袋有問題。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



周顯揚一直很欣賞拳擊這項運動，那份永不放棄的精神，正好為現今的觀眾打打氣。已是第三度搵韓庚合作，周導覺得對方既努力亦有天份，加上本身有跳舞底子，「有功底很重要，動作協調性比較好，要將一個演員變到似真正的拳擊手，如果沒有好運動神經，恐怕用一年時間都做不到。」而他亦大讚韓庚演落亦無令他失望。



講到首度演拳擊手，韓庚早在開拍大半年已開始準備，拍前3個多月更似足真正拳手一樣訓練，他坦言不易捱，「太痛苦，斷鹽斷油斷糖以及碳水化合物，導演最初還說跟我一起食，但幾天便放棄了，哈哈！（周：太難食！）」他除了靠意志力，幸好有當時女友、現為太太的盧靖姍支持，「我們兩個不管做甚麼都會互相支持，她來看我見到食的很難食，也會上網看書弄一些有營養健康，又沒有那麽難食的給我食。」



不過要數最困難，韓庚反而覺得是第一次演爸爸，因完全沒經驗的他，連買生日禮物給演其囡囡、當時只有8歲多的中英混血童星蔡書靈時已搲爆頭，他坦承選禮物給太太更容易，「因她只懂看拼音不懂漢字，我給她一個中華字典吧！她知道我送生日禮物時本來好開心，但看了字典臉就變了，哈哈！我女朋友也說『你腦袋有問題嗎？你怎麽給她一個字典當禮物，給她一個娃娃嘛！』」經他下一番苦功後，最後跟童星也能拍出真感情，而問他將來當爸爸是否想生女兒，他笑道：「仔女都可以。」



