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送字典o氹戲中囡囡 ﻿韓庚被盧靖姍﻿﻿笑腦袋有問題﻿

2020-05-15 列印
■韓庚坦承除跟周顯揚導演合作有默契外，也想挑戰一下自己才接拍今次拳手角色。
■韓庚講到童星蔡書靈收到生日禮物時的反應，自己也忍不住狂笑。
■韓庚跟導演周顯揚和監製杜緻朗先後合作過三部電影，工作以外已變成老友。
■36歲的韓庚，去年12月已迎娶34歲的混血女星盧靖姍。
■韓庚又自爆童星蔡書靈由最初叫他「盜版爸爸」，到後來已叫他「爸爸」，看來他已成功。
■周顯揚要求韓庚每場戲都真打，結果剪片時發現他已中了過千拳。
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　　由周顯揚執導、杜緻朗監製、韓庚主演的電影《我們永不言棄》，以拳擊加父女情為主題。首次演繹拳手的韓庚，鍛煉過程雖艱苦，幸有太太盧靖姍親自下廚煮愛心減肥餐，而他覺得最困難反而是戲中要演爸爸，因他沒跟小朋友相處經驗，他更自爆搲爆頭想出送中華字典給戲中囡囡當生日禮物，卻換來黑面收場，更被太太取笑他腦袋有問題。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆

　　周顯揚一直很欣賞拳擊這項運動，那份永不放棄的精神，正好為現今的觀眾打打氣。已是第三度搵韓庚合作，周導覺得對方既努力亦有天份，加上本身有跳舞底子，「有功底很重要，動作協調性比較好，要將一個演員變到似真正的拳擊手，如果沒有好運動神經，恐怕用一年時間都做不到。」而他亦大讚韓庚演落亦無令他失望。

　　講到首度演拳擊手，韓庚早在開拍大半年已開始準備，拍前3個多月更似足真正拳手一樣訓練，他坦言不易捱，「太痛苦，斷鹽斷油斷糖以及碳水化合物，導演最初還說跟我一起食，但幾天便放棄了，哈哈！（周：太難食！）」他除了靠意志力，幸好有當時女友、現為太太的盧靖姍支持，「我們兩個不管做甚麼都會互相支持，她來看我見到食的很難食，也會上網看書弄一些有營養健康，又沒有那麽難食的給我食。」

　　不過要數最困難，韓庚反而覺得是第一次演爸爸，因完全沒經驗的他，連買生日禮物給演其囡囡、當時只有8歲多的中英混血童星蔡書靈時已搲爆頭，他坦承選禮物給太太更容易，「因她只懂看拼音不懂漢字，我給她一個中華字典吧！她知道我送生日禮物時本來好開心，但看了字典臉就變了，哈哈！我女朋友也說『你腦袋有問題嗎？你怎麽給她一個字典當禮物，給她一個娃娃嘛！』」經他下一番苦功後，最後跟童星也能拍出真感情，而問他將來當爸爸是否想生女兒，他笑道：「仔女都可以。」

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