老公客串《愛．回家》　梁小冰笑戲外一樣鈍

網絡上假新聞及仇恨言論問題一直影響全球和諧。法國國會周三通過了一項有爭議的仇恨言論法，要求社交媒體公司在二十四小時內刪除非法內容，否則罰款最高一百二十五萬歐羅（即港幣一千零五十多萬）。不過一些法律專家和激進主義者擔心，這項法律成為政府審查工具。因為沒有人確切知道應該將哪些內容視為網上「明顯非法」。 據報，新法規要求平台在被用戶標記後的二十四小時內刪除基於種族，宗教，性取向，性別或殘疾以及性騷擾的仇恨評論。而有關恐怖主義和兒童色情內容更必須在被舉報後一小時內刪除。如違反可能面臨最高一百二十五萬歐羅（即港幣一千零五十多萬）的罰款。而平台過早刪除了以後視為可接受的內容，則不會有任...

2020-05-15