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老公客串《愛．回家》　梁小冰笑戲外一樣鈍

2020-05-15 列印
■左起：葉家寶、梁小冰及高皓正派口罩助抗疫。
■三人為抗疫盡一分力。
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　　梁小冰、高皓正及葉家寶昨日落區派口罩，梁小冰老公陳家輝有份參演無線處境劇《愛．回家之開心速遞》，問到她可有戲癮客串演出？小冰說：「很鍾意老公在劇中的角色，他在劇中好鈍，與真人十分相似，哈哈！若問我會否客串的話，也要看劇本。」

　　身為三個小朋友爸爸的高皓正表示，由於太太開設診所，所以疫情期間大多留在家中，他稱近日與其他家長網上聊天，發覺現時家長壓力很大，「我教小朋友都會教到忟，不過我發覺小朋友在父母親自教導下，成績比之前好多了。」

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