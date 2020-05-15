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關智斌笑指龍虎豹把口好衰

2020-05-15 列印
■Kenny與李靖筠為許靖韻慶生。
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　　許靖韻與李靖筠的網上音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》，第10集請來師兄關智斌（Kenny）擔任嘉賓。提到Kenny與「英皇龍虎豹」祖兒和Twins是多年老友，他竟然在節目中開玩笑講：「無啊，唔熟㗎！」Kenny其後指龍虎豹「平時把口好衰」，但在有困難時一定會竭盡所能去幫他。

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